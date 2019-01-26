Что происходит на месте ЧП в Черном море: горение продолжается

Продолжается операция по ликвидации пожара на танкерах «Кэнди» и «Маэстро» в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

«Горение на судах относительно небольшое, но оно есть. Полностью горение завершится, когда на судах закончится топливо», — поясняет пресс-секретать ведомства Алексей КРАВЧЕНКО.

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По словам представителя пресс-службы риска затопления судов на данный момент нет, крен танкеров не увеличивается.

В целом, по сообщениям Росморречфлота, ситуция остается стабильной, танкера стоят на якоре и периодически идет их орошение с помощью спасательных судов.