Что произошло на «горевшем» аэродроме в Севастополе?

Сегодня днем в сети появилась информация о том, что поле на военном аэродроме Черноморского флота находящегося возле поселка Кача в Севастополе находится в огне.

Поле и вправду полыхало, но оно находилось в более чем 300 метрах от самого аэродрома. Об этом рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

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«Аэродром в районе посёлка Кача, где базируются подразделения морской авиации Черноморского флота функционирует в штатном режиме. Информация, опубликованная в ряде средств массовой информации о произошедшем на военном объекте пожаре не соответствует действительности. Пожара на территории аэродрома не было. Возгорание произошло в более чем 300 метрах от территории военного объекта», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что уже к 14:00 пожар удалось локализовать подразделениями МЧС, а расчеты аэродрома Черноморского флота к тушению пожаров не привлекались.

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