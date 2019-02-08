Обыск в УЖКХ Керчи: что ищут силовики?

Начальник УЖКХ Керчи прокомментировал происходящее.

Сегодня в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Керчи проходит обыск.

В УЖКХ сейчас находятся вооруженные люди. Они оцепили территорию. Начальник УЖКХ Керчи Вячеслав КАРПОВ прокомментировал происходящее.

По его словам, проводится проверка по поводу завышения стоимости Молодежного парка, о котором стало известно еще в прошлом году.

«Ничего страшного не произошло. Проводится проверка по поводу дела о завышении стоимости Молодежного парка».

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Вячеслав Олегович уточнил, что о проверке он не знал.

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