Обыск в УЖКХ Керчи: что ищут силовики?

Начальник УЖКХ Керчи прокомментировал происходящее.
Сегодня в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Керчи проходит обыск.
В УЖКХ сейчас находятся вооруженные люди. Они оцепили территорию. Начальник УЖКХ Керчи Вячеслав КАРПОВ прокомментировал происходящее.
По его словам, проводится проверка по поводу завышения стоимости Молодежного парка, о котором стало известно еще в прошлом году.
«Ничего страшного не произошло. Проводится проверка по поводу дела о завышении стоимости Молодежного парка».
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Вячеслав Олегович уточнил, что о проверке он не знал.
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