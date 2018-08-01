Что такое биотехнологии?

Дорогие читатели нашей рубрики! Сегодня мы, Косметический Центр MIRRA, расскажем Вам о биотехнологиях.

Что же это такое?

Биотехнология — это технология, при которой для получения биологически активных веществ и др. продуктов применяются микроорганизмы, растительные и животные клетки и продукты их жизнедеятельности. Древнейшим примером биотехнологии является производство вина, хлеба, кваса, уксуса.

Современная биотехнология — это наукоемкое производство.

Например, гиалуроновую кислоту производят микроорганизмы, в которые встроен ген, отвечающий за синтез человеческой гиалуроновой кислоты. Такая кислота идентична той, что вырабатывается в нашем организме, и не вызывает аллергии. Дельтостим — высокоочищенные гликозиды растения диоскореи дельтовидной. Эти гликозиды получены не из самого растения, а из массы его отдельно выращенных клеток. Этот продукт разработан институтами физиологии растений и институтом биохимии им. Баха.

Эколакт — сброженный лактобактериями сок капусты, моркови, свеклы.

Об автолизате дрожжей, бактериофагах и бифидобактериях известно достаточно много, а чем интересен фильтрат бифидобактерий?

Фильтрат — это раствор, который остается после извлечения из него бифидобактерий. Он богат органическими кислотами, полисахаридами, веществами, способствующими обновлению и регенерации кожи, а также веществами, обладающими антибактериальной активностью.

Продукты, полученные биотехнологическими методами, которые используются в Российской клеточной косметике MIRRA: гиалуроновая кислота, дельтостим, эколакт, бифидобактерии, фильтрат бифидобактерий, автолизат дрожжей, бактериофаги и др.

Таким образом, используя биотехнологии в производстве, мы не только гарантируем безопасность и результативность нашей продукции, но и предлагаем Вам натуральную косметику и уникальные ингредиенты.

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