Что такое биотехнологии?

Дорогие читатели нашей рубрики! Сегодня мы, Косметический Центр MIRRA, расскажем Вам о биотехнологиях.
Что же это такое?
Биотехнология — это технология, при которой для получения биологически активных веществ и др. продуктов применяются микроорганизмы, растительные и животные клетки и продукты их жизнедеятельности. Древнейшим примером биотехнологии является производство вина, хлеба, кваса, уксуса.
Современная биотехнология — это наукоемкое производство.
Например, гиалуроновую кислоту производят микроорганизмы, в которые встроен ген, отвечающий за синтез человеческой гиалуроновой кислоты. Такая кислота идентична той, что вырабатывается в нашем организме, и не вызывает аллергии. Дельтостим — высокоочищенные гликозиды растения диоскореи дельтовидной. Эти гликозиды получены не из самого растения, а из массы его отдельно выращенных клеток. Этот продукт разработан институтами физиологии растений и институтом биохимии им. Баха.
Эколакт — сброженный лактобактериями сок капусты, моркови, свеклы.
Об автолизате дрожжей, бактериофагах и бифидобактериях известно достаточно много, а чем интересен фильтрат бифидобактерий?
Фильтрат — это раствор, который остается после извлечения из него бифидобактерий. Он богат органическими кислотами, полисахаридами, веществами, способствующими обновлению и регенерации кожи, а также веществами, обладающими антибактериальной активностью.
Продукты, полученные биотехнологическими методами, которые используются в Российской клеточной косметике MIRRA: гиалуроновая кислота, дельтостим, эколакт, бифидобактерии, фильтрат бифидобактерий, автолизат дрожжей, бактериофаги и др.
Таким образом, используя биотехнологии в производстве, мы не только гарантируем безопасность и результативность нашей продукции, но и предлагаем Вам натуральную косметику и уникальные ингредиенты.