Что такое «SPA»? Что означают эти волшебные буквы?

Привет, дорогие подписчики.

Я вам сейчас задам вопрос, и уверена, никто не сможет правильно ответить. Поэтому, чтобы узнать ответ, читайте до конца.

SPA – что это такое? И откуда взялось это слово? Многие связывают его с красотой, поэтому даже в самом дешёвом салоне можно встретить это слово — SPA, ведь от него так и веет статусом. На самом деле, всё просто.

Слово SPA происходит от названия бельгийского курорта Спа, который приобрел известность, благодаря своим лечебным водам.

Как видите, SPA – это город. Но нам нравится вариант с аббревиатурой 😎 Ведь туда можно поместить глубокий смысл — Sanus per aqua (лат.) — «здоровье через воду»

Что же скрывается за этим таинственным СПА?

Если я попрошу назвать ассоциации, то это будут, скорее всего: уход, красота, салон. Кстати, какие ассоциации возникли у вас? Пишите в комментариях.

На самом деле, СПА обязательно связан с водой и включает в себя лечение минеральными и морскими водами, водорослями и солями, лечебными грязями и целебными растениями. Спа-курорты обязательно находятся на водных источниках и грязях. Спа – индустрия, которая включает в себя гидромассажные ванны и лечебные обёртывания.

Как видите, косметический СПА-комплекс просто обязан содержать минералы, соли, грязи.

Не всякая косметика и салон скажут Вам правду, но СПА пишут все, кому не лень.

Намазаться дома грязью сами Вы, конечно, можете. Но, во-первых, лечебная грязь прямиком из солёного озера долго не хранится, во-вторых, Вы перемажете всё вокруг. Во-вторых, природная функция нашей кожи -защитная. Как Вы думаете, проникнут ли просто так ,через такой мощный барьер все намазанные на него штуки ?)

Косметика, проникающая в кожу с помощью, например, липосом, переносит действующие вещества в глубокие слои кожи.

Это разрабатывается учёными и создаётся в лабораторных условиях (это не просто смешать в большом чане сметану с клубникой и по банкам разложить).

Такая косметика называется «трансдермальной» («трансдермальность»- способность глубоко проникать в кожу).

Возвращаясь к теме «SPA». Маркетологи и умные продавцы очень любят ставить приставку «SPA» ко всему )

Поэтому, идя на очередную spa-процедуру, знайте, что там должно быть, как минимум )

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.