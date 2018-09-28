Что-то пошло не так: Крым может не освоить более 1 МЛРД рублей в 2018 году

По итогам 2018 года Крым может не освоить более 1 миллиарда рублей по линии федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. Об этом ТАСС в четверг сообщил вице-премьер республики Виталий НАХЛУПИН, отвечающий за реализацию программы.

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«У нас немногим более 1 млрд [рублей] — действительно те объекты, которые стоят в рисковой зоне [по освоению средств на их реализацию]. Задача, которая поставлена главой Крыма, — максимально освоить деньги, максимально добиться эффективности программы и максимально до 15 декабря отчитаться, что программа выполнена», — сказал Виталий НАХЛУПИН.

Также, глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ сообщил, что власти региона «обсуждали риски несвоевременного освоения средств федерального бюджета, предусмотренных в 2018 году на реализацию мероприятий ФЦП». А у себя на странице в социальной сети Facebook он написал, что лучшим средством избежать риски, является правильное составление технического задания и усиление контроля заказчиков на объектах ФЦП.

Напомним, что еще по итогам 2017 года, Крымом не было освоена более 6 млрд рублей по ФЦП, а уровень исполнения программы составил около 87%.

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