Что вчера светилось в небе над Керчью?

Вчера во всех социальных сетях жители Керчи и других городов активно обсуждали появление светящихся шаров в небе.

Многих крымчан, предполагающих, что они увидели неопознанный летающий объект, серьезно напугало это событие.

Обеспокоенная девушка, которая вечером возвращалась из Ялты в Керчь прокомментировала увиденное:

«Сегодня возвращались с дочкой из Ялты и наблюдали обсуждаемое явление в районе Батального и до самой Керчи. Светящиеся шары как будто висели сбоку от нас, невысоко от земли. Периодически шар разъединялся то на две, то на три яркие звезды, пропадал за облаками, потом опять вспыхивал и медленно плыл в направлении Керчи. Было немного не по себе».

Журналисты КерчьИНФО спешат успокоить своих читателей — сейчас над морем проводятся военные учения, и ничего сверхъестественного не произошло. Светящиеся шары над небом многих крымских городов — это воздушные мишени.

Ранее сообщили, что более 50 самолетов и около 10 кораблей Черноморского флота примут участие в учениях на юге России, в том числе в Крыму. На учениях военным предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море, и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота.

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Известно, что сейчас сторожевой корабль «Сметливый» находится на военном полигоне в Черном море.

«Экипаж выполнил артстрельбы по морской цели, а также провел учение по противовоздушной обороне с артиллерийской стрельбой по воздушным целям. Воздушные судна условного противника, в роли которых выступили самолеты Морской авиации и ПВО Черноморского флота, атаковали корабль с воздуха», — сообщил изданию «Комсомольская правда» начальник отдела инфообеспечения ЧФ Вячеслав ТРУХАЧЕВ.

Моряки успешно справились с поставленными задачами: провели обнаружение и захват целей, выдачу целеуказаний и уничтожение воздушных мишеней. Надо отметить, что роль мишеней играли светящиеся авиабомбы «САБ-250», которые сбрасывали самолеты.

Фото взяты из социальных сетей

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