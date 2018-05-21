Что ждет Молодежный парк: реконструкция продолжается

В Керчи продолжается реконструкция Молодежного парка. Журналисты КерчьИНФО узнали о предстоящих работах и ситуации сегодня.

Посетители Молодежного парка заметили, что продолжились работы на новом спортивном поле. Это площадка будет функционировать, как баскетбольное и волейбольное поля. И еще дополнительная беговая дорожка вокруг. Об этом журналистам КерчьИНФО сообщил заместитель главы Администрации Евгений АДАМЕНКО:

«Спортивную площадку еще делают, там еще один слой будет на основное игровое поле. Между нанесением слоев должен быть необходимый временной промежуток для высыхания и набора прочности. Потом нанесут разметку баскетбольную и волейбольную, а также зону забегов вокруг площадки. Все границы будут соответствовать нормативам и стандартам. Для дорожек выделено расстояние шириной чуть больше одного метра, там тоже будет спортивная резиновая крошка. Роботы на этом поле должны завершить к следующему понедельнику».

Также, нам стало известно о продолжении реконструкции зеленой зоны отдыха. Ранее сообщалось, что керченская Администрация ждет документ от ФАС, чтобы заключить контракт с подрядчиком и продолжить работы. Сегодня все необходимые документы имеются, идет процедура подписания договора и в ближайшее время начнется следующий этап реконструкции Молодежного парка, в который входит:

благоустройство тротуарных дороже по диагонали к зданию боулинга и вдоль декоративной крепости

установка вдоль этих дорожек светодиодных светильников

установка скамеек

укладка тротуарной плитки по всем карманам, где установлены скамейки

реконструкция зоны возле мостика ( тротуарная плитка, скамейки, освещение)

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Предусмотрены работы в районе памятника Старокарантинским партизанам. Однако сейчас невозможно полностью отремонтировать этот участок. Так как через него проходит вся необходимая строительная техника. Поэтому его закончат в самую последнюю очередь.

Евгений Николаевич рассказал журналистам КерчьИНФО, что сейчас ведутся переговоры с собственниками частных построек и земель на территории парка, которые были розданы еще при украинской власти. Так на одной из территорий планируется сделать платную парковку со шлагбаумном и охраной.

По просьбе керчан мы узнали самый актуальный сегодня вопрос о Молодежном парке — работа общественного туалета. Евгений Николаевич отметил, что его работа намечена на начало курортного сезона, но возможно этот вопрос решиться быстрее. Сейчас идет передача объекта в МУП.

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