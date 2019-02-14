Сегодняшнее утро застало День Влюблённых немного морозной погодой.
Керчь — замечательное место. В нём есть всё — великолепные улицы, старинные здания, исторические достопримечательности, современные кафе, развлекательные заведения и красивейшие пейзажи.
Полюбоваться одним из таких пейзажей и восхитительным видом на Крымский мост пришла сегодня и наша постоянная читательница. Она поделилась чудесными фотографиями с Приморского парка и рассказала, как прекрасна сегодня керченская природа.
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Зелёная травка, не проснувшиеся еще от зимней спячки деревья, уже изведанные керчанами тропы, обрывы, стаи птиц и удивительное побережье Керченского пролива дарят чувство спокойствия и умиротворения, а лёгкий мороз не даёт расслабиться.
Чудесное утро с Крымским мостом: День Влюблённых в Приморском парке
Фото: Людмила Бахарева