Чудесное утро с Крымским мостом: День Влюблённых в Приморском парке (ФОТО)

Сегодняшнее утро застало День Влюблённых немного морозной погодой.

Керчь — замечательное место. В нём есть всё — великолепные улицы, старинные здания, исторические достопримечательности, современные кафе, развлекательные заведения и красивейшие пейзажи.

Полюбоваться одним из таких пейзажей и восхитительным видом на Крымский мост пришла сегодня и наша постоянная читательница. Она поделилась чудесными фотографиями с Приморского парка и рассказала, как прекрасна сегодня керченская природа.

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Зелёная травка, не проснувшиеся еще от зимней спячки деревья, уже изведанные керчанами тропы, обрывы, стаи птиц и удивительное побережье Керченского пролива дарят чувство спокойствия и умиротворения, а лёгкий мороз не даёт расслабиться.

Чудесное утро с Крымским мостом: День Влюблённых в Приморском парке

Фото: Людмила Бахарева