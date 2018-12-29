Цирк Никулина в Керчи: отзывы зрителей (ВИДЕО)

В Керчь приехал легендарный цирк Юрия НИКУЛИНА. Первое представление прошло на «УРА».
Сегодня прошло первое представление легендарного цирка Юрия НИКУЛИНА с новой программой «Новогодняя ёлка». Зрители поделились своими впечатлениями:
«Это потрясающе. Я была во многих цирках, могу сказать точно, что в Керчь артисты такого уровня еще не приезжали».
Больше всего эмоций было у детей. С восторгом они рассказывали о номерах, которые понравились им больше всего:
«Больше всего понравился силач. Я был в шоке когда его машина переехала. Он мне потом даже руку пожал».
«Мне понравились новера с лошадьми и тиграми. Вообще все номера с животными самые лучшие».
Детям понравилось, что это было не просто театрализованное представление, а программа, где каждый ребенок и сам принимал участие.
Все без исключения выходили с улыбкой на лице и только положительными отзывами. Взрослые отмечали условия комфорта и безопасности.
Во-первых — в цирке достаточно тепло. По словам администрации цирка, завтра будет еще теплее, так как подключат еще один мощный обогреватель.
Во-вторых — номера с хищными животными не представляют никакой опасности для зрителя. Металлическая прочная клетка устанавливается внутри арены на достаточно большом расстоянии от края.
Народные артисты России показали высокий уровень циркового шоу и порадовали керчан. Труппа пробудет в нашем городе до 13 января. представления будут проходить ежедневно в 13:00 (кроме 31 декабря и 1 января).
Спешите приобрести билеты, потому что их количество ОГРАНИЧЕНО.
Отзывы о цирке Никулина в Керчи