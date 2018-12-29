Цирк Никулина в Керчи: отзывы зрителей (ВИДЕО)

В Керчь приехал легендарный цирк Юрия НИКУЛИНА. Первое представление прошло на «УРА».

Сегодня прошло первое представление легендарного цирка Юрия НИКУЛИНА с новой программой «Новогодняя ёлка». Зрители поделились своими впечатлениями:

«Это потрясающе. Я была во многих цирках, могу сказать точно, что в Керчь артисты такого уровня еще не приезжали».

Больше всего эмоций было у детей. С восторгом они рассказывали о номерах, которые понравились им больше всего:

«Больше всего понравился силач. Я был в шоке когда его машина переехала. Он мне потом даже руку пожал». «Мне понравились новера с лошадьми и тиграми. Вообще все номера с животными самые лучшие».

Детям понравилось, что это было не просто театрализованное представление, а программа, где каждый ребенок и сам принимал участие.

Все без исключения выходили с улыбкой на лице и только положительными отзывами. Взрослые отмечали условия комфорта и безопасности.

Во-первых — в цирке достаточно тепло. По словам администрации цирка, завтра будет еще теплее, так как подключат еще один мощный обогреватель.

Во-вторых — номера с хищными животными не представляют никакой опасности для зрителя. Металлическая прочная клетка устанавливается внутри арены на достаточно большом расстоянии от края.

Народные артисты России показали высокий уровень циркового шоу и порадовали керчан. Труппа пробудет в нашем городе до 13 января. представления будут проходить ежедневно в 13:00 (кроме 31 декабря и 1 января).

Спешите приобрести билеты, потому что их количество ОГРАНИЧЕНО.

Отзывы о цирке Никулина в Керчи