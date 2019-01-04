Цирк Никулина в Керчи приглашает на Новогоднее представление!

В Керчь приехал легендарный цирк Юрия НИКУЛИНА! Специально для жителей города Керчь в день открытия Комсомольского парка в цирке прошла открытая генеральная репетиция, которую мог посмотреть абсолютно бесплатно любой керчанин.

Первое представление цирка состоялось 29 декабря 2018 года. Оно прошло на «УРА»! Больше всего эмоций было у детей. С восторгом они рассказывали о номерах, которые понравились им больше всего. Детям понравилось, что это было не просто театрализованное представление, а программа, где каждый ребенок сам принимал участие.

Взрослые отмечали условия комфорта и безопасности. Во-первых — в цирке достаточно тепло. По словам администрации цирка, завтра будет еще теплее, так как подключат еще один мощный обогреватель. Во-вторых — номера с хищными животными не представляют никакой опасности для зрителя. Металлическая прочная клетка устанавливается внутри арены на достаточно большом расстоянии от края.

Не пропустите представления цирка Юрия Никулина в Керчи!!! Билеты на представления с 5 по 13 января уже в продаже! Поторопитесь, билеты уже заканчиваются! Касса цирка работает для вас с 9:00 до 18:00 ежедневно!