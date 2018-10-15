Дальние автоподходы к Крымскому мосту включены в план развития магистральной инфраструктуры России (ВИДЕО)

Проект развития дальних автодорожных подходов к Крымскому мосту вошел в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года №2101-р. Развитие маршрута позволит сократить время в пути от Краснодара до моста в Крым с 2 часов 40 минут до 1 часа 50 минут. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Речь идет о федеральной трассе общего пользования А-289 от Краснодара в направлении Таманского полуострова. Планируется, что она будет реконструирована и станет наиболее комфортным и быстрым маршрутом в Крым при движении из центральной части России и непосредственно из Краснодара. Сейчас завершается оформление дороги в оперативное управление ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора.

«Прежде всего, мы должны обеспечить бесперебойное и безопасное движение по этой дороге в том виде, в котором она существует сейчас. Одновременно займемся восстановлением ее транспортно-эксплуатационных характеристик. Заодно уже приступили к проработке программы перспективного развития маршрута, — сообщил ио начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков. – По предварительным планам Росавтодора, трасса А-289, будучи дальним подходом к Крымскому мосту, должна быть доведена до первой технической категории. Это устранит риски образования заторов на маршруте в пиковые летние периоды, сократит время в пути как минимум на четверть и обеспечит комфорт движения на самом современном уровне».

Дорога от Краснодара через Славянск-на-Кубани до Темрюка ранее была частью региональной трассы Р-251. Направление – кратчайшее к Крымскому мосту на территории края. Автомобилисты, следуя по трассе М-4 «Дон», уходят на эту дорогу через Краснодар или, если идут через Тимашевск, выходят на А-289 в Славянске-на-Кубани. Далее дорога идет через Темрюк к хутору Белый, где примыкает к федеральной трассе А-290 «Новороссийск – Керчь».

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Протяженность нового федерального маршрута – 150 км, но только пятая часть – участки от 4 полос, остальные – 2-3-полосная дорога (2, 3 технические категории автодороги). При этом более 20 км трассы проходит вблизи жилых домов в населенных пунктах, по всему маршруту существуют пешеходные переходы и пересечения проезжей части в одном уровне. Так что средняя скорость движения по А-289 составляет около 60 км/час, а, как показало лето 2018 года, при сезонном увеличении трафика может падать ниже 40 км/час.

Среднегодовая интенсивность движения, по данным региональных дорожников, уже в 2016 году составляла около 20 тысяч ежесуточно на восточном участке дороги (Краснодар – Славянск-на-Кубани) и 10-12 тысяч автомобилей в сутки на западном (Славянска-на-Кубани – Темрюк). После открытия движения по Крымскому мосту нагрузка на дорогу существенно выросла. Предполагается, что и в будущем автомобилисты будут предпочитать именно этот маршрут для движения из центральной части России в Крым.

По предварительным оценкам, в перспективе следующих 15-20 лет трафик на восточном участке А-289 с учетом строительства Дальнего западного обхода Краснодара и развития краснодарской агломерации может увеличиться в 2-3 раза, а на участке от Славянска-на-Кубани до хутора Белый – в 3-4 раза преимущественно за счет крымского транзита.

Федеральные дорожники, приняв дорогу в оперативное управление, до конца 2018 года выполнят мероприятия по ликвидации деформаций и разрушений покрытия на дороге. Будет проведена инструментальная диагностика, которая позволит получить наиболее полную информацию о состоянии трассы и степени ее соответствия нормативным требованиям. Дорожники сформируют перечень первоочередных объектов трассы, нуждающихся в капитальном ремонте.

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Параллельно специалисты приступят к всестороннему анализу эффективности капитальных вложений в развитие этого маршрута для последующего принятия решения о предпочтительной категории А-289, трассе ее прохождения, количестве полос движения, других транспортно-эксплуатационных показателях, а также концепции реализации проекта в целом. Планируется, что проведенная работа позволит до конца 2019 года приступить к проектированию, реконструкции и строительству по маршруту дальнего подхода к Крымскому мосту.

Еще одно подведомственное учреждение Росавтодора – ФКУ Упрдор «Черноморье» – ведет работу по развитию трассы А-290 «Новороссийск – Керчь», в том числе идет подготовка к реконструкции участка от строящейся развязки на 73-м км (Джигинка) до развязки с автоподходами Крымского моста (100-й км) на Таманском полуострове. Автодорога будет расширена до четырех полос движения, реконструирована до параметров 1Б категории – в соответствие с категорией Крымского моста.

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