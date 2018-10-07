Дальнобой с Юлией Лазаревой: поездка по Крымскому мосту

Юлия ЛАЗАРЕВА, известная крымская дальнобойщица, которая ведет еще и свой блог, проехалась по Крымскому мосту.

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В видео, которое она разместила в одной из своих социальных сетей Юлия восторгается красотой и массивностью Крымского моста.

Юлия ЛАЗАРЕВА рассказала журналистам КерчьИНФО, что является дальнобойщиком уже 5 лет и это не первый раз, когда она проехалась по Крымскому мосту.

«Еще в день открытия Крымского моста я проехала по нему на легковом автомобиле, а теперь проехала еще и на грузовом. Мне понравилось», — рассказала дальнробойщица.

КерчьИНФО напоминает, что движение по Крымскому мосту для грузовиков было открыто 1 октября ровно в полночь и сразу после этого по нему двинулось большое количество грузовиков.

Фото и видео из социальной сети Вконтакте, аккаунт Юлии ЛАЗАРЕВОЙ

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