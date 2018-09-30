Дальнобойщики ждут открытия Крымского моста уже несколько дней

В Горностаевке примерно 50 грузовых автомобилей дожидаются полуночи, так как именно в это время для них снимутся ограничения движения по Крымскому мосту.

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Не сложно догадаться, что люди таким образом хотят попросту сэкономить денежные средства, так как билет на паром стоит не мало.

Водитель Петр из Беларусии ждет открытия Крымского моста уже пятые сутки чтобы сэкономить. Ведь стоимость парома туда и обратно составляет 40 000 руб.

Ранее сообщалось, что уже в этот понедельник ровно в 00:00 будут сняты все ограничения, которые действовали на участке трассы А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона.

Также, напоминаем, что керченские автоподходы к Крымскому мосту уже полностью готовы для проезда по ним тяжелогрузов.

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