«Дебильная Керчь»: экс-депутат и браконьер о родном городе

Скандально известный керченский предприниматель, экс-депутат городского совета Денис ЩЕРБИНИН высказал в социальной сети свое мнение о родном городе.

Новость о смене капитана Керченского порта, которую опубликовал Алексей ВОЛКОВ в своем аккаунте facebook, вызвала у бывшего народного избранника приступ откровенности.

«Сбежал из дебильной Керчи» — дословная фраза Дениса ЩЕРБИНИНА в комментариях к новости.

А ведь совсем недавно, будучи депутатом горсовета, Денис ЩЕРБИНИН «радел и заботился» о родном городе, да так, что оказался на скамье подсудимых за браконьерство.

Напомним, что в апреле 2014 года депутат — предприниматель незаконно выловил 30 тонн рыбы в Азовском море, чем причинил ущерб государству на сумму 14,8 миллионов рублей. От тюрьмы нарушителя закона спасла амнистия, а причиненный преступлением ущерб взыскивается в порядке гражданского судопроизводства.

Сайт КерчьИНФО хочет разобраться, как живет и чем занимается этот житель «дебильной» Керчи. Просим Всех присылать любую информацию по данной личности. Объявляем общегородской сбор информации!

Источники фото и скриншотов: социальные сети

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