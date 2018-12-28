Дед Мороз в погонах поздравил детей в Керчи (ВИДЕО)

В Керчи Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с наступающим Новым годом.

В преддверии наступающих новогодних праздников сотрудники керченской полиции присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника участковых отдела полиции №1 УМВД России по г. Керчи Максим Дьяченко вместе с главным специалистом Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Марина Стрюченко в роли главных новогодних героев посетили семьи, которые особо нуждаются в заботе и внимании.

Сопровождали новогодний патруль инспектора по делам несовершеннолетних третьего отдела полиции: Денис Пухальский и Ольга Ковалева, а также инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алексей Крихели.

Дети, которых приехали поздравлять полицейские, были выбраны не случайно. В жизни этих семей, в какой то момент, произошли события, требующие вмешательства правоохранителей и представителей социальных служб. Вовремя оказанная помощь сотрудников способствовала восстановлению добра и уюта в доме.

Тем не менее, полицейские до сих пор остаются частыми гостями в этих семьях, поэтому встречая сегодня на пороге сотрудников полиции, родители не удивлялись. А вот появление Деда Мороза и Снегурочки стало настоящим сюрпризом для малышей.

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Самые смелые порадовали гостей стихами и новогодними песенками, те кто еще не разучил слова к Новому году, показали Деду Морозу свои дневники с пятерками, грамоты и дипломы своих достижений.

Вручая новогодние подарки, полицейские поздравили ребят с наступающим Новым годом, пожелали здоровья, успехов в учёбе и исполнения самых заветных желаний.

Покидая дружные семьи, новогодний патруль проследовал на площадь к главной «красавице» Нового года. Возле украшенной елки полицейские раздали детям световозвращающие брелки, рассказали ребятам для чего они нужны, а со всеми желающими сделали селфи.

В завершении мероприятия участники акции отметили, что дарить минуты счастья детям, это самые лучшие моменты в трудовой деятельности полицейских: «В этот вечер каждый из нас получил огромный заряд энергии, который нам подарили малыши, блеск в их глазах, неподдельные улыбки на лицах, искренний и чистый детский смех – это самое дорогое, что есть в нашей жизни!».

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

Дед Мороз в погонах поздравил керченских детей