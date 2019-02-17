Деградация 21 века: как Глазовка осталась без цивилизации (Видео. Выпуск1)

В поселке Глазовка Ленинского района нет воды, уличного освещения, дорог, проблемы с вывозом мусора и общественным транспортом.

В Редакцию КерчьИНФО обратились жители поселка Глазовка.

«Уже просто накипело», — комментируют люди.

Первая проблема — отсутствие воды. Около 2 месяцев основная часть поселка лишена водоснабжения. Сломался насос, а водонапорная башня просто рухнула из-за ветхого состояния во время сильных ветров и снегопада.

«Огромная проблема с водой. Конкретно на нашей улице ее нет. Включают на 2-3 часа в день. Кто успел постирать или набрать… Напор минимальный. Стиральная машинка включается через раз. Для того чтобы искупаться, принять душ — не хватает», — поделилась жительница поселка Светлана ИКОНИНА.

С 15 января Глазовка и еще 3 поселка Ленинского района перешли на баланс керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма». Сейчас проблема с водой решается. Первым делом производят замену одного из насосов:

«В данный момент мы решаем вопросы водоснабжения. Насосы у них в аварийном состоянии. Мы даем заявки на обмен насосов. Сейчас работает аварийная бригада по замене одного из них на скважине, которая находится на башне»,- рассказал журналистам КерчьИНФО Андрей ДЕМИН — начальник службы водоснабжения Керчи.

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Что касается водонапорной башни — здесь необходима полная замена сооружения, которая входит в планы предприятия. Но о сроках выполнения пока неизвестно. Сейчас приняты первоочередные меры.

Отсутствие воды — меньшая проблема поселка — жители района неоднократно обращались в местную администрацию, к руководству Ленинского района, звонили на горячую линию. Но воз и ныне там. Журналисты КерчьИНФО пытались поговорить с местным руководством, но там комментировать ситуацию отказались.

Мы продолжаем следить за ситуацией. В следующем материале мы подробнее расскажем о других проблемах, которые беспокоят жителей поселка Глазовка и не интересуют местную администрацию.

Деградация 21 века: как Глазовка осталась без цивилизации (Видео. Выпуск1)