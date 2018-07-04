День крепости «Керчь»: бесплатные экскурсии, новые экспозиции и мастер-классы

Крепость «Керчь» отмечает 200-летие со дня рождения создателя форпоста Эдуарда ТОТЛЕБЕНА. Уже завтра стартуют праздничные мероприятия.

Об этом сообщает пресс-служба ВКИКМЗ.

В этом году на праздновании Дня крепости гостей ждут познавательные экскурсии с посещением уникального творения выдающегося военного инженера второй половины XIX века. Посетители смогут увидеть Виленский люнет, цитадель форта «Тотлебен», контрминные сооружения форта «Тотлебен». Ознакомиться с обновленными выставками, которые посвящены истории дисциплинарного батальона, располагавшегося на территории Керченской крепости.

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В рамках празднования Дня крепости открывается интерактивная площадка, организованная партнерами — «Батареей 29 БИС». Посетителям будет предложено познакомиться с бытом солдат Красной Армии, попробовать свои силы в поиске предметов на площадке «Сапер»; увидеть разнообразие предметов, поднятых со дна в ходе морских, подводных экспедиций, проводимых в акватории Керченского пролива.

Гости смогут познакомиться с историей уникального мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» – крупнейшего на постсоветском пространстве памятника мужеству советского народа в годы Великой Отечественной войны, больше узнать об истории строительства крепости, узнать об этом уникальном памятнике фортификации XIX – XX веков.

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Будет продолжено знакомство с необычной выставкой художественных работ керчан, посвященных истории нашего города.

Впервые в крепости выставляется уникальный проект Маргариты Пугаченко «Времена года». Художница использует в своих картинах муранское стекло, из-за чего стиль её невозможно перепутать с другими авторами. У посетителей будет возможность принять участие в мастер-классе автора.

Посещение и экскурсионное обслуживание 5 июля 2018 года – с 9.00 до 16.00 бесплатно.

Мероприятия будут проходить до 7 июля. Вход 6 и 7 июля платный.

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