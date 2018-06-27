День крепости «Керчь»: план мероприятий

В городе 5 июля 2018 года состоится празднование Дня крепости «Керчь», приуроченное 200-летию Эдуарда Ивановича Тотлебена. Об этом сообщает пресс-служба ВКИКМЗ.

В этом году на праздновании Дня крепости гостей ждут познавательные экскурсии с посещением уникального творения выдающегося военного инженера второй половины XIX века. Посетители смогут увидеть Виленский люнет, цитадель форта Тотлебен, контрминные сооружения форта Тотлебен. Также можно будет ознакомиться с обновленными выставками, которые посвящены истории дисциплинарного батальона располагавшегося на территории Керченской крепости.

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В рамках празднования Дня крепости открывается временная экспозиция, которая расскажет об истории уникального военно-инженерного комплекса «Батарея 29 БИС», а также о ряде десантных операций, проводимых на побережье Керченского пролива.

Гости смогут познакомиться с историей уникального мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Будет продолжено знакомство с необычной выставкой художественных работ керчан, посвященных истории нашего города.

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Впервые в крепости выставляется уникальный проект Маргариты Пугаченко «Времена года». Художница использует в своих картинах муранское стекло, из-за чего стиль её невозможно перепутать с другими авторами. У посетителей будет возможность принять участие в мастер- классе, проводимом Маргаритой Пугаченко.

5 июля 2018 года посетителей ждут экскурсии с 9.00 до 17.00 бесплатно.

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