Деньги на ветер? В Крыму подрядчик некачественно построил водовод (ВИДЕО)

В восточном Крыму строители демонтировали действующий водовод и сорвали сроки ввода в эксплуатацию двух веток нового трубопровода. В связи с возможным прекращением подачи воды в город Щёлкино и близлежащие

населённые пункты Ленинского района существует угроза чрезвычайной ситуации.

Работы на объекте начались два года назад и обошлись бюджету в 70 миллионов рублей. В 2016 году правительство Крыма проводило конкурс на выбор единого подрядчика для строительства объектов социальной инфраструктуры полуострова. По итогам торгов победила Московская организация ООО «Югославстройдекор» (далее подрядчик), которое заключило контракт на капитальный ремонт водовода технической воды в городе Щёлкино осенью 2016 года.

Проектом предусматривалась прокладка двух ниток нового технического водовода из стекловолокна от камеры завода КПД до отпайки на очистные сооружения города Щёлкино в рамках реализации договора по

государственному контракту. Тем не менее, работы по монтажу водовода производилось с нарушениями

строительных норм.

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Трубы укладывались на неподготовленную поверхность без песчаной подсыпки и запрессовывались в соединительные муфты экскаватором, без специального оборудования. Об этом общественники и

депутаты Щёлкинского городского совета неоднократно заявляли в правоохранительные органы.

По данным районной администрации и прокуратуры, срок действия контракта неоднократно продлевался. По состоянию на 1 марта 2018 года объём выполнения работ составил 92%, в то время как регламентированные сроки завершения работ назначались на декабрь 2016 года. Впрочем, это не стало препятствием для подключения недостроенного сооружения к водопроводной сети.

Между тем, почти готовый водовод до сих пор не прошёл экспертизу Роспотребнадзора и официально не введён в эксплуатацию, а одна из двух веток находится в нерабочем состоянии. При подаче давления в 6-7 атмосфер

трубопровод быстро разгерметизируется и рвётся, не выдерживая гидравлического испытания.

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Учитывая данные обстоятельства, возникает вопрос и к службе технадзора, получившей по контракту полтора миллиона рублей за формально принятые некачественные работы.

К тому же, с началом производства работ подрядчик заявил о необходимости демонтировать существующий стальной водовод, хотя это не было предусмотрено проектом и стало камнем преткновения в интересах подрядчика и городской администрации Щёлкино (далее заказчик).

По имеющимся данным подрядчик, не имея собственной строительной техники для производства земляных работ, воспользовался услугами индивидуального предпринимателя для разработки грунта под траншеи с условием оплаты услуг демонтированными трубами.

В свою очередь, заказчик настаивал на прокладке новых сетей рядом с действующим металлическим водоводом, чтобы сохранить его в качестве резервного и исключить возможность демонтажа.

Отметим, ремонтируемый водовод находился на балансе МУП ГПЩ «Водоканал», в котором главный инженер предприятия является материально ответственным лицом.

Как выяснилось, подрядчик без разрешения городской администрации демонтировал и вывез на хранение в Феодосию 10 километров труб диаметром 600 мм. Позже трубы продали на металлолом, а договор на демонтажные работы c местным МУП «Водоканал» подписали «задним числом».

По факту хищения муниципального имущества следственным отделом по городу Феодосии открыто уголовное производство. Общий вес украденного трубопровода составил порядка 1,74 тысяч тонн, при оценочной стоимости 4,6 миллиона рублей.

Стоит отметить, что глава администрации Щёлкино Владимир Загребельский обращался в правоохранительные органы, а также в ФАС с просьбой принять к подрядчику меры и внести ООО «Югославстройдекор» в список

недобросовестных подрядчиков, однако решение по данному вопросу до сих пор не принято.

Напомним, ранее сообщалось о хищении оборудования со станции сточных вод и краже демонтированных труб общей длиной более трёх километров в Ленинском районе Республики Крым.

Текст и видео: Михаил Меньшиков,, руководитель регионального отделения КОД «Антикоррупционное Бюро Республики Крым» по Ленинскому району.

В Крыму подрядчик некачественно построил водовод

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