Деньги не пахнут? Как можно заработать на мусорных свалках в Крыму

В восточном Крыму открылась новая мусорная свалка. Всего в нескольких сотнях метров от районного центра Ленино ускоренными темпами создаётся полигон сбора твёрдых бытовых отходов (ТБО) с перспективой рекультивации земель в будущем. Объект был открыт местными властями ещё в 2017 году, тогда под эти цели выделялся земельный участок общей площадью 8,5 гектар, но на сегодняшний день фактическая площадь полигона составляет ориентировочно 26-28 гектар.

Как выяснилось, в мае 2018 года из государственной собственности РК в пользование Ленинского района был передан ещё один земельный участок, который в настоящее время также используется в качестве полигона ТБО. Раньше эти земли имели сельско-хозяйственное назначение и принадлежали Ильичёвскому сельскому поселению.

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Сейчас на месте бывших сельхозугодий расположилась несанкционированная мусорная свалка, находящаяся на расстоянии одного километра от жилых домов по улице Гагарина и Курчатова в пгт. Ленино. Полигон начинается сразу за съездом с Курчатовского моста и устремляется по полям в направлении озера Акташ.

По данным источников Антикоррупционного Бюро Республики Крым (АКБ РК), администрация Ленинского района получала данный земельный участок без указания конкретного целевого назначения. Впоследствии земли были переданы предприятию МУП «Управление ЖКХ» для осуществления деятельности по обращению с отходами без наличия разрешительной документации и проведения конкурсной процедуры.

Выходом на место установлены следующие нарушения строительных и санитарных норм: территория свалки не отгорожена забором, а внутри объекта отсутствует проходная и весы, что затрудняет учёт реального объёма вывозимого мусора и может быть удобно тем, кто хочет зарабатывать деньги на теневой схеме.

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Кроме того, на объекте отсутствует гидроизоляция, не производится санитарная очистка транспорта и сбор фильтрата. Также не выполняется комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. В частности, отсутствует дегазация метана, который выделяется при разложении органики и активно поддерживает горение. Поэтому в обозримом будущем можно будет говорить о существующей опасности возгорания свалки в результате активного газообразования и накопления неочищенного фильтрата.

Каждый день на полигон приезжает около 25 грузовых машин, которые хаотично выгружают мусор по всей площади свалки. Пока сюда свозят отходы из пгт. Ленино и близлежащих сёл, но в планах руководителей района значительно увеличить объём завозимого мусора за счёт города Керчи и нескольких других населённых пунктов. Также, по имеющимся данным, на объекте неоднократно были замечены машины компании «ВАД» со строительным мусором.

Основными последствиями воздействия отходов на окружающую среду является вынос загрязняющих веществ за границу полигона и их концентрация в воздухе, почве и грунтовых водах. Поэтому на стадии выбора земельного участка под размещение полигона ТБО учитываются геологические, гидрогеологические и санитарные аспекты.

Согласно регламента выделения земельного участка под полигон ТБО должны выполняться инженерные изыскания для определения характеристик площадки тела полигона. Затем проводится экспертиза проекта и комплекс строительных работ. После этого объект по заключению государственной экспертизы вводится в эксплуатацию и вносится в государственный реестр объектов размещения отходов. По всей видимости, власти Крыма считают возможным игнорировать нормы Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Возможно, поэтому весь цикл регламентных работ до сих пор не выполнен.

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Стоит отметить, что в 2017 году министерство экологии РФ выступило заказчиком проекта по рекультивации ряда действующих полигонов ТБО в Крыму. Под эти цели государством выделяются бюджетные средства в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» на общую сумму три млрд. рублей.

Как сообщают источники АКБ РК, администрацией Ленинского района разрабатывается план рекультивации данного земельного участка, что может позволить чиновникам «освоить» миллионы бюджетных средств из ФЦП.

Напомним, по данным прокуратуры Крыма, эксплуатация не внесённых в государственный реестр размещения отходов полигонов ТБО разрешается только в том случае, если объекты были созданы до дня принятия Крыма в состав Российской Федерации.

Автор: Михаил Меньшиков, руководитель пресс-службы Керченского регионального отделения АКБ РК.

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