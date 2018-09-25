Деньги не пропадут: бюджет Керчи будет освоен

Ранее стало известно, что Керчь показала один из худших результатов по освоению бюджета среди остальных городов Крыма.

Тогда же глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ предупредил, что в случае неисполнения освоения бюджетных средств, представителям власти городов, вошедших в список худших, грозит не только увольнение, но и уголовная ответственность.

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Сегодня на 99 сессии Керченского городского совета депутаты подняли вопрос о пугающих цифрах неосвоения бюджета города в 2018 году.

Глава администрации прокомментировал эту ситуацию.

«В настоящий момент ведутся работы по асфальтировке дорог, реконструкции дворов и парка, а также ряд других. Пока немалые средства, заложенные на оплату этих работ, находятся на счетах администрации. После того, как работы будут закончены и приняты согласно актам управлением единого заказчика, деньги перечислят на счета подрядчиков, и картина процентного отношения освоения бюджетных средств существенно поменяется», — отметил Сергей БОРОЗДИН.

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