Депутаты Керчи будут закрепляться за школами и детсадами

Глава муниципального образования городской округ Керчь Николай ГУСАКОВ принял участие в заседании фракции депутатов Керченского городского совета от партии «Единая Россия».

В ходе заседания сообщили, что в общественной приемной в ближайшее время пройдет прием специалистом управления образования по темам, связанным с функционированием дошкольных учреждений, а также, что теперь депутаты будут закреплены за школами и детсадами. Об этом ГУСАКОВ сообщил на своей странице в социальной сети «Facebook».

Читайте: В горсовете одобрили проект дороги к крепости «Керчь»

Представителям народа в городском совете поручено тесно взаимодействовать с управлением образования в любых вопросах, оказывая помощь в скорейшем решении нештатных ситуаций, если таковые будут возникать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.