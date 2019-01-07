Десантный корабль ВМС США вошел в Чёрное море

В Чёрное море вошел большой десантный корабль-док ВМС США Fort McHenry. Об этом сообщают РИА Новости.

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Корабль в составе 22-ой морской экспедиционной группы прошёл через Дарданеллы.

«Переход USS Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную приверженность безопасности и укрепляет прочные отношения с союзниками по НАТО и другими партнерами альянса в регионе», — цитирует пресс-служба Шестого флота ВМС США адмирала Лайзу ФРАНКЕТТИ.

Fort McHenry является одним из восьми кораблей доков, которые были построенных США с 1985 года. Данные типы кораблей оснащены доками, где базируются суда на воздушной подушке, которые предназначены для высадки десанта.

Помимо этого, корабль оснащён восемью зенитными установками калибров 20-мм, 25-мм и 12,7-мм, а также зенитно-ракетным комплексом RAM.

© Фото: Twitter U.S. Naval Forces Europe-Africa