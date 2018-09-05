Детей из Армянска приняли в санаториях трёх регионов Крыма

Санатории государственного унитарного предприятия «Солнечная Таврика» уже готовы принять три тысячи детей и сопровождающих из Армянска. Об этом сегодня Крымскому информационному агентству сообщила директор «Солнечной Таврики» Людмила ЕРМАКОВА.

«На сегодняшний день мы принимаем полторы тысячи детей школьного возраста в детские оздоровительные учреждения. Плюс мы будем принимать детей дошкольного возраста с родителями, это ещё полторы тысячи человек», — сказала ЕРМАКОВА.

Она уточнила, что детей примут еще несколько санаториев.

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Свою помощь в размещении семей из Армянска уже стали предлагать и частные отели Крыма. Крымские власти рассмотрят вопрос размещения детей из Армянска в частных санаториях, когда для этого не хватит мест в государственных здравницах.

«Государственных санаториев у нас достаточно, должно хватить мест. Если столкнемся с дефицитом мест, будем разговаривать с частниками», — сказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир КОНСТАНТИНОВ.

На автобусах из Армянска уже отправились уже около 1,3 тысячи детей. В ближайшие две недели ребята будут отдыхать в санаториях и лагерях Евпатории, Сакского и Бахчисарайского районов. Об этом Крымскому информационному агентству сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Крыма.

Кроме всех принятых мер безопасности, в аптеках Армянска стали бесплатно раздавать марлевые повязки.

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Сегодня власти Крыма сообщили, что на севере полуострова есть ещё два проблемных села, которые находятся рядом с границей муниципального образования городской округ Армянск, — это Филатовка и Пятихатка. На оперативном штабе глава республики принял решение, что все те меры, которые будут приниматься по отношению к Армянску, будут приниматься и по отношению к этим селам.

Кроме того, стало известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выброса вредных веществ на севере Крыма. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым.

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