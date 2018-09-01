Дети с проблемами со здоровьем побывали в парке «Город Детства»

Уже по давно сложившейся доброй традиции перед началом нового учебного года детей с проблемами со здоровьем гостеприимно встретил Парк аттракционов «Город Детства».

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Дети с нетерпением ждали этого праздника, а после двух часов детского счастья позитивным настроением и эмоциями были заряжены и все окружающие.

Посетить мероприятие приглашали детей от 2-х до 11-лет, так как все аттракционы рассчитаны именно на эту возрастную группу, но организаторы надеются привлечь спонсоров, чтобы парк стал расширяться и в будущем его смогли посетить и подростки.

Последний раз, мероприятие проводилось еще в День защиты детей и поэтому организаторы были очень сильно удивлены тем, как подросли за лето малыши.

«В этот же день мы получили (и тоже не впервые) неожиданный подарок от сотрудников и клиентов Салона красоты «Нимфея» — канцтовары, игрушки, одежду. На следующем празднике мы всё это раздадим семьям, воспитывающим особых деток», — рассказали КерчьИНФО организаторы мероприятия.

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