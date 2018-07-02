В Мичурино дети радуются новой дороге

В Мичурино на завершающем этапе ремонт дороги по улице Нижне-Садовая. Счастливые дети уже нарисовали пешеходный переход.

Ремонт дороги в Мичурино долго ждал своей очереди. Неоднократно водители общественного транспорта просто отказывались ехать до некоторых остановок.

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Наконец ремонт дороги по Нижне-Садовой на завершающем этапе. Уложены 2 слоя асфальта, осталось доделать карманы, люки и разметка.

Жители Мичурино уже рады долгожданным переменам. А дети даже нарисовали мелом пешеходный переход.

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