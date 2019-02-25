Детская академия ФК «Океан» заняла 3 место в первом выездном турнире

Юные футболисты приняли участие в своем первом выездном турнире.

Соревнования, посвященные Дню защитника Отечества проходили в Новом Свете. Юные футболисты 2011 года рождения представляли Керчь в новой игровой форме.

Несмотря на первый выездной опыт, ребята показали хороший результат. Среди 7 команд они заняли 3 место, а Роман ГРИНЕНКО был удостоен награды «Лучший игрок турнира». Антон Эдигер и Сергей Винокуров

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Поздравляем тренеров Антона ЭДИГЕРА и Сергея ВИНОКУРОВА и воспитанников детской академии ФК «Океан» с хорошим результатом. Желаем ребятам дальнейших успехов!