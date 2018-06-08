Детская музыкальная школа №2 подводит итоги

В конце мая в Керчи состоялся Отчётный концерт и выставка художественных работ Детской музыкальной школы №2. В 2018 году школа отметила свой 54-й выпуск.

По традиции директор школы Заслуженный работник культуры Республики Крым Бурдюжа Леонид Дмитриевич сделал отчёт о достижениях преподавателей и их учеников в 2017-2018 учебном году. За этот период преподавателям школы Веремьевой Л.И. и Зиновьевой Ю.Н. были присвоены почётные звания «Заслуженный работник культуры Республики Крым». Учащиеся показали высокие результаты на 16 конкурсах Международного, Всероссийского и Республиканского уровней.

В этом году школу закончили 26 выпускников музыкального и художественного отделений. После торжественного вручения выпускных свидетельств начался Отчётный концерт. Своё искусство показали творческие коллективы и лучшие солисты школы. Каждое выступление находило эмоциональный отклик в зале, восторженно принималось слушателями. Весь концерт прошёл словно на одном дыхании.

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В программе звучали классические хорошо известные произведения: фортепианные пьесы П. Чайковского, С Рахманинова и современных композиторов в исполнении Прокофьевой Екатерины и выпускниц Полянской Алисы и Зиновьевой Екатерины ( класс преп. Веремьевой Л.И.) , знаменитый «Венгерский танец» Й. Брамса , «Чардаш» Монти и «Танец с саблями» А. Хачатуряна, с блеском исполненные «Образцовым» ансамблем скрипачей старших классов «Концертино» под руководством Заслуженного работника культуры Республики Крым Глушковой Р.Я.

Нельзя не сказать и о других ярких коллективах струнно-смычкового отделения школы. Это ансамбль скрипачей «Концертинка», руководитель Тарасова Н.Н., их выступления всегда очень тепло принимаются слушателями. Это струнный ансамбль «Октава», руководитель Леоненко М.А. Исполненная ансамблем «Колыбельная ангела» из известного кинофильма «Список Шиндлера» не оставила равнодушных в зале. Музыкальным подарком-сюрпризом было исполнение знаменитой «Аве Марии» Д. Каччини Юлией Зиновьевой в сопровождении камерного ансамбля «Лира».

Украсили концерт и выступления коллективов и учащихся вокально-хорового отделения школы: хоров младших и старших классов, «Образцового» вокального ансамбля «Свитанок» под руководством Заслуженного работника культуры Республики Крым Зиновьевой Ю.Н., солистов Хачатрян Анаит, Нехме Антонины (класс преп. Литвиненко Т.В.) и, конечно же, воспитанницы школы, нашей керченской «Синей птицы»,- Прокофьевой Екатерины.

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Слушатели приветствовали учащихся и коллективы отделения народных инструментов: ансамбль и дуэт гитаристов, руководители Машкович Л.И. и Свистунова Н.П., Чижова Романа, класс баяна Заслуженного работника культуры Украины Стативкина Г.Т., дружными аплодисментами наградили блестящее исполнение выпускника школы Голикова Андрея, класс аккордеона Заслуженного работника культуры Республики Крым Бурдюжи Л.Д. и , как всегда эмоционально, зал реагировал на выступление хорошо известного в нашем городе «Народного» коллектива ансамбля русских народных инструментов «Лукоморье» под управлением Виктора Домнича.

Ещё об одном событии в жизни школы нужно сказать в заключении. Уже 20 лет Отчётный концерт школы проводится вместе с Отчётной выставкой работ учащихся отделения изобразительного искусства. 20 лет назад, в 1998 году, в школе было организовано новое отделение, возглавила его Мартынюк И.А. Сейчас здесь обучаются свыше 50 ребят, среди них есть победители Международных, Всероссийских и Республиканских конкурсов. Это результат профессиональной работы преподавателей Осьмага И.Ю., Ивановой Н.В. и Мартынюк И.А. За 20 лет работы отделение закончили более 70 учащихся, 23 из них выбрали художественное творчество своей профессией.

Текст и фото: заместитель директора по учебной части Михайлова И.В.

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