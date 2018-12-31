Детские пособия в Крыму в 2019 году

В 2019 году пособия выплачиваются так же из Республиканского и Федерального бюджетов.

Исходя из прогнозного значения индекса потребительских цен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году предусмотрен в размере 3,4 %. Размер коэффициента индексации будет уточнен в январе 2019 года после расчета Росстатом индекса потребительских цен за 2018 год.

Размеры некоторых пособий зависят от минимального размера оплаты труда.

Пособия по беременности и родам

Единовременное пособие по беременности и родам работающим женщинам — зависит от зарплаты

Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности — 623,76 рублей

Единовременное пособие по беременности и родам — 623,76 рублей в месяц

Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей — 623,76 рублей

Единовременное пособие при рождении ребенка — 17 328,90 рублей.

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Детские пособия

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам — зависит от зарплаты

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 3 163,80 рублей – на первого ребенка, 6 327,58 рублей – на второго и последующих

Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет — 50 рублей

Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава» — 100 000 рублей

Материнский (семейный) капитал 453 026 рублей

Пособия женам и детям военнослужащих

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву — 26 721,01 рублей

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву — 11 451,86 рублей

Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы.Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца — 2 303,26 рублей

Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа) — 26 493,12 рублей

Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью — 16 873,54 рублей – при всех формах устройства

128 927,59 рублей – при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами