Детский сад в Керчи оцеплен: что случилось?

Детский сад в районе Вокзального шоссе в Керчи оцеплен.
Около получаса назад в социальных сетях стали появляться комментарии о том, что территория муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида № 11 «Ручеек» оцеплена и на ней работают сотрудники полиции.
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Доверенный источник КерчьИНФО подтвердил информацию о том, что на территории детского сада слышали выстрел. На место был направлен наряд полиции, однако вызов оказался ложным.
После трагедии, случившейся 17 октября 2018 года в Керчи, жители города напуганы.