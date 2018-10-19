Детский сад в Керчи оцеплен: что случилось?

Детский сад в районе Вокзального шоссе в Керчи оцеплен.

Около получаса назад в социальных сетях стали появляться комментарии о том, что территория муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида № 11 «Ручеек» оцеплена и на ней работают сотрудники полиции.

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Доверенный источник КерчьИНФО подтвердил информацию о том, что на территории детского сада слышали выстрел. На место был направлен наряд полиции, однако вызов оказался ложным.

После трагедии, случившейся 17 октября 2018 года в Керчи, жители города напуганы.

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