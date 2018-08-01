Детский сад в Керчи защитят от шума трассы

Как мы уже писали ранее, вокруг детского сада №20 на Нижнем Солнечном проходит установка шумозащитных экранов.

Компания АО «ВАД», являющаяся подрядчиком строительства федеральной трассы «Таврида», ведет активные работы по возведению защиты. Будущие экраны должны защитить маленьких керчан не только от шума, который неизбежен вблизи автоподходов к Крымскому мосту, но и от пыли и грязи — вечных спутников активного движения транспорта.

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На данном этапе проводится заливка бетона, сами экраны со стороны района еще не установлены. Но, учитывая темпы работы АО «ВАД», мы наверняка увидим окончательный результат в самое ближайшее время.

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