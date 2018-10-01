Директор керченского рынка: «Транспортные расходы абсолютно не повлияют на цены»

Мнение директора центрального рынка Керчи о ценовой политике в городе после запуска грузового движения по Крымскому мосту.

Крымчане вполне оправданно ждут снижение цен на продукты питания и другие товары из-за уменьшения расходов на транспортные расходы поставщиков. Журналисты КерчьИНФО узнали мнение руководителя МУП «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» Романа БОБРОВА:

«Снизятся ли цены? Через недельку увидим, но думаю, что вряд ли. Думаю, что транспортные расходы абсолютно не повлияют на цены, которые устанавливаются лично предпринимателем — пока не будет жесткого контроля ничего не изменится. В перспективе, конечно, могут понизится цены на рынке максимально процентов на 10-15, но произойдет это месяца через 3, не раньше».

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Роман отметил, что важным фактором еще является приближение новогодних праздников, когда уже по традиции наблюдается рост цен на продукты, который никак никак не связан с транспортной составляющей.

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