Директор завода «Крымский титан» подтвердил, что украинская часть дамбы, отделяющая часть кислотонакопителя завода, разрушена

Андрей АКУЛОВ, директор крымского филиала ООО «Титановые инвестиции» подтвердил информацию о разрушенной части дамбы со стороны Украины. Об этом пишут РИА Новости Крым.

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Он рассказал, что дамба, которая отделяет кислотонакопитель завода от озера «Сиваш», находящаяся на территории Украины, была частично разрушена.

«Дамба разделяет кислотонакопитель и озеро Сиваш…Часть дамбы, примерно половина, находится на территории России, половина — на территории Украины… За целостностью дамбы мы следим, мы подтверждаем, что дамба частично разрушена на территории Украины. Обнаружено это было нами в пятницу», — рассказал Андрей АКУЛОВ.

Ранее вице-премьером правительства Крыма Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО, заявил, что правоохранительные органы и власти Крыма рассматривают шесть основных причин о загрязнение воздуха, одной из которых является сброс неустановленных веществ с территории сопредельного государства.

Но директор завода не уточнил о поступлении соленой воды через разрушенную часть дамбы в кислотонакопитель. Это может привести к реакции серной кислоты с солью с образованием хлороводорода. Вопросами возможных химических реакция занимаются ученые, в том числе и из московского института Менделеева.

«Могу подтвердить, что мы обратились в ФСБ, чтобы они проверили это сооружение», — сказал директор завода.

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