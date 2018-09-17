Директор завода «Крымский титан» подтвердил, что украинская часть дамбы, отделяющая часть кислотонакопителя завода, разрушена

Директор завода «Крымский титан» подтвердил, что украинская часть дамбы, отделяющая часть кислотонакопителя завода, разрушена

Андрей АКУЛОВ, директор крымского филиала ООО «Титановые инвестиции» подтвердил информацию о разрушенной части дамбы со стороны Украины. Об этом пишут РИА Новости Крым.

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Он рассказал, что дамба, которая отделяет кислотонакопитель завода от озера «Сиваш», находящаяся на территории Украины, была частично разрушена.

«Дамба разделяет кислотонакопитель и озеро Сиваш…Часть дамбы, примерно половина, находится на территории России, половина — на территории Украины… За целостностью дамбы мы следим, мы подтверждаем, что дамба частично разрушена на территории Украины. Обнаружено это было нами в пятницу», — рассказал Андрей АКУЛОВ.

Ранее вице-премьером правительства Крыма Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО, заявил, что правоохранительные органы и власти Крыма рассматривают шесть основных причин о загрязнение воздуха, одной из которых является сброс неустановленных веществ с территории сопредельного государства.

Но директор завода не уточнил о поступлении соленой воды через разрушенную часть дамбы в кислотонакопитель. Это может привести к реакции серной кислоты с солью с образованием хлороводорода. Вопросами возможных химических реакция занимаются ученые, в том числе и из московского института Менделеева.

«Могу подтвердить, что мы обратились в ФСБ, чтобы они проверили это сооружение», — сказал директор завода.

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