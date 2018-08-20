Директора ГУПа «оценил» свою должность в 153 миллиона рублей

Комитетом по противодействию коррупции были выявлены преступные схемы в ГУП РК «Институт стратегического планирования». Об этом сообщают РИА Новости Крыма со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В ходе недавней проверки было установлено, что должностные лица института нарушили конкурсную процедуру. Ими были заключены с частной фирмой, которая имела признаки аффилированности. При этом сами работы выполнял институт, но акты работ были подписаны подрядчиком. В результате преступных действий они получили 26 000 000 рублей.

«При создании и ведении региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности РК (РИСОГД) цена контракта составила более 42 млн рублей, а для выполнения научно-исследовательской работы «Округа санитарной и горно-санитарной охраны курортов РК» в рамках реализации ФЦП было заключено пять контрактов на сумму более 83 млн рублей. Предварительная сумма ущерба, нанесенная интересам государства неправомерными действиями должностных лиц института, оценивается в 153 млн 288 тыс. 210 рублей», — рассказали в ведомстве.

По итогам проверки директора уволили, а по материалам дела против него возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

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