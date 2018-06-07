Директора крымских государственных аптек уличили во взятке

Как сообщает телеканал «Крым 24», вчера в Симферополе была задержана директор ГУП РК «Крым-Фармация» Ирина БАХЛИНА. Она подозревается в получении крупной взятки.

Руководителя госпредприятия обвиняют в получении 400 тысяч рублей от фармпредставителя двух частных фармацевтических компаний. За эти деньги БАХЛИНА обещала им покровительство и решение сложных рабочих вопросов в ускоренном порядке.

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В данный момент следственный комитет выясняет подробности дела и решает вопрос об избрании для БАХЛИНОЙ меры пресечения.

Государственное предприятие «Крым-Фармация» является распространителем лекарств на полуострове и подотчетно Министерству здравоохранения республики. Ему принадлежит широкая сеть аптек по всему Крыму, в том числе три аптечных пункта в Керчи по адресам ул. Орджоникидзе, д. 66, ул. Жени Дудник, д. 1 и на ул. 12 апреля 1961 года, д. 1.

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