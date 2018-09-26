Директору керченского ГУКа запретили работать в сфере ЖКХ

Директору керченской ООО «Городская управляющая компания №1» Светлане ЗАГОРУЙКО краснокамский суд запретил на 4 года заниматься деятельностью в сфере ЖКХ. Об этом пишет «ЭнергоСбыт Плюс».

Читать: Когда керченские ГУКи начнут выполнять свою работу?

Женщина еще в 2016 году обвинялась в мошенничестве. Под видом заработной платы, она перечислила на свою банковскую карту деньги, которые были оплачены жителями Краснокамска на счет ТСЖ «Берег».

В результате этого, предприятию был нанесен не малый ущерб – 420 000 рублей. Данные деньги, были внесены жителями на оплату услуг отопления и горячего водоснабжения. Кроме этого, отягчающим обстоятельством стало и то, что денежные средства выводились со счета другого краснокамского ТСЖ без ведома собственников квартир.

После этого, Светлана ЗАГОРУЙКО переехала в Керчь, где и возглавила ООО «Городская управляющая компания №1», но это не помогло ей избежать ответственности и суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере либо с использованием служебного положения». Теперь, она еще до 2022 года не сможет работать в сфере ЖКХ.

Суд также наложил арест и на автомобиль, который был приобретен за счет незаконно полученных денежных средств. Судом он был выставлен на торги с целью возмещения ущерба.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.