Диверсия «Морской дирекции»: маразм или недобросовестная конкуренция?

Оператор Керченской паромной переправы — ООО «Морская дирекция» в процессе собственной ликвидации планирует заблокировать перевозку опасных и военных грузов паромами через Керченский пролив.

Керченскую паромную переправу, управляет которой ООО «Морская дирекция», продолжают сотрясать скандалы и происшествия. Кроме проблем с безопасностью движения паромов, а также с контролем перевозимых грузов, теперь в коллекции умирающей компании репутационный скандал.

С пуском движения автотранспорта по Крымскому мосту нагрузка на паромное сообщение между материковой Россией и Крымом заметно упала. Автобусы с туристами и легковой транспорт бесплатно въезжают в Крым по мосту, а паромы стали конкурировать за право перевозки грузовых автомобилей. На данный момент такими перевозками занимаются ООО «Морская дирекция» (принадлежит Республике Крым на 100%), которая находится на стадии ликвидации, и Грузовая паромная линия, работающая на линии Керченский Рыбный порт — 24 причал, ООО «ВЕРП».

Недобросовестная конкуренция или желание пополнить свой личный карман привели к тому, что Председатель ликвидационной комиссии ООО «Морская дирекция» ВОРОНЧИХИН Игорь Валентинович решился на крайне нелогичный поступок и готовится ликвидировать автомобильную дорогу стоимостью 52 миллиона рублей, чтобы в результате продажи строительных материалов получить 5 миллионов, затратив на демонтаж дороги 1,7 миллиона!

О необходимости строительства этой дороги к причалам ООО «ВЕРП» писал Глава Крыма С.В.Аксенов 18.02.2015, так как это было необходимо для увеличения числа паромов, работающих между Краснодарским краем и Республикой Крым, а ООО «ВЕРП» дало согласие на переоборудование двух причалов под работу 4 паромов.

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Для строительства дороги из федерального бюджета было выделено 52 млн.руб, а сама дорога была построена АНО «Единая транспортная дирекция» Минтранса России, которое по просьбе Крымских властей передало ООО «Морская дирекция» вместе с построенной дорогой в собственность Республики Крым.

Понятно, что в процессе ликвидации компании в продажу пойдут любые активы, но как быть с тем, что дорогой, предназначенной для ликвидации, пользуются сотни автомобилей и тысячи людей? Ведь это единственный подъездной путь к причалам конкурентов «Морской дирекции», и, очевидно, Игорь Валентинович именно так планирует улучшить положение компании, но одновременно и резко ухудшив транспортную логистику полуострова.

Дорога также используется пограничной заставой, нефтехимическим терминалом, находящимися в порту Кавказ.

По договору между АНО «Единая транспортная дирекция» и ООО «ВЕРП» предусмотрено, что если дорога не будет по окончании работы паромной линии передана в федеральную или муниципальную собственность, то ООО «ВЕРП» вправе купить её, а собственник дороги обязан продать дорожные плиты.

По Грузовой паромной линии в Крым поступают опасные грузы и строительные материалы для трассы «Таврида» — второй по важности крымской стройке. Блокирование причалов ООО «ВЕРП» приведет к блокированию строительства всекрымской магистрали! Логику всех этих действий ООО «Морская дирекция» и лично ВОРОНЧИХИНА Игорь Валентинович сайт КерчьИНФО постарается выяснить, направив журналистские запросы в соответствующие государственные органы и опубликовав их на страницах сайта.

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Отметим также, что ООО «Морская дирекция» до сих пор за все время работы не закупила весы для крупнотоннажного транспорта. Машины с перевесом благополучно переправляются с помощью паромов «Морской дирекции» и разбивают в хлам главные улицы Керчи и магистрали Краснодарского края.

Кроме этого ГУП «Крымские морские порты» не получает в полном объеме деньги за использование причальных сооружений паромами «Морской дирекции», вследствие чего у портовиков накопилась задолженность по заработной плате!

Продолжение следует…

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