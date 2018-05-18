ДК «Корабел» закрыли до устранения нарушений

Суд по делу ДК «Корабел» наконец-то приобрел ясность процесса. Сегодня было принято окончательно решение о судьбе дома культуры.

Журналистам КерчьИНФО удалось связаться с директором ДК Татьяной БИКЕТОВОЙ и она сообщила, что суд частично удовлетворил требования прокуратуры и приостановил деятельность до полного устранения нарушений.

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Те мероприятия, которые должны были состоятся в ДК «Корабел», будут перенесены на другие площадки или будут вовсе отменены.

Напоминаем, что билеты можно вернуть в кассу в день проведения мероприятия.

Надеемся, что все нарушения устранят в скором времени и керчане смогут посетить любимый дом культуры.

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