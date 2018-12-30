Для крымчан тариф на вывоз мусор повысится в среднем на 17,5 рублей

По информации государственного комитета по ценам и тарифам Крыма и министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики, средний рост тарифа на услуги вывоза твердых коммунальных отходов составит 17,5 рублей, сообщает РИА Новости Крым.

Читать: Ещё на одном участке трассы «Таврида» открыли движение

«Незначительный рост тарифа связан, в первую очередь, с закрытием выработавших свой ресурс полигонов и используемых ранее в качестве полигонов свалок, а также увеличенным плеча вывоза ТКО от мест сбора до мест размещения», – говорится в сообщении.

К примеру, В Симферополе из-за закрытия для рекультивации полигона в Каменке, расстояние до вывоза отходов увеличилось с 30 км до 140 км и при этом рост цен на топливо с января 2015 по ноябрь 2018 составил 38%.

Помимо этого, в структуру тарифа для населения включили плату за негативное воздействие на окружающую среду. Ранее в Крыму она не взималась, а уже в следующем году она составит 29,5 рублей.

«В настоящее время правительством Российской Федерации рассматривается вопрос о сохранении ставки платы на уровне 2018 года и исключения НДС, в этом случае тариф будет пересчитан в сторону уменьшения», – информируют ведомства.