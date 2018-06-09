Для крымчан увеличилась стоимость минимального набора продуктов

Стоимость минимального набора продуктов питания на конец мая по отношению к началу года выросла в Крыму на 8%. Об этом сообщает пресс-служба управления Службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю.

Причем по сравнению с предыдущим месяцем стоимость минимального набора увеличилась на 0,7%

«Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Республике Крым на конец мая 2018 года составила 4045,28 рубля в расчете на одного человека. С начала года она увеличилась на 8,2%», – говорится в сообщении пресс-службы управления Службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю.

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Как сообщает Крыминформ, в республике из 23 позиций продовольственных товаров цены превышают показатели соседних субъектов (Севастополь и Краснодар) только по нескольким наименованиям: говядина, мороженая рыба, молоко, сметана, картофель, капуста.

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