Для модульного детского сада в Керчи устраивают фундамент

В Керчи продолжаются работы для установки модульного детского сада в районе Вокзального шоссе.

Керчане прислали в редакцию КерчьИНФО фотографии с места, где скоро появится модульный детский сад. Сейчас уже проводятся работы по устройству фундамента.

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Новый детский сад рассчитан на 100 мест. Строительство ведется на территории существующего МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №11 «Ручеек».

Еще два модульных сада появятся в Аршинцево. Планируется строительство капитального детского сада в районе Железнодорожного вокзала.

Модульный детский сад в Керчи

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