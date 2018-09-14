Для модульного детского сада в Керчи устраивают фундамент

В Керчи продолжаются работы для установки модульного детского сада в районе Вокзального шоссе.
Керчане прислали в редакцию КерчьИНФО фотографии с места, где скоро появится модульный детский сад. Сейчас уже проводятся работы по устройству фундамента.
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Новый детский сад рассчитан на 100 мест. Строительство ведется на территории существующего МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №11 «Ручеек».
Еще два модульных сада появятся в Аршинцево. Планируется строительство капитального детского сада в районе Железнодорожного вокзала.
Модульный детский сад в Керчи