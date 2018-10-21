Для обследования Керченского колледжа из Ростова отправили специальное оборудование

Сегодня в Керчь из Ростова было отправлено специальное оборудование, которое поможет оценить повреждение после взрыва в Керченском колледже. Об этом сообщили на официальном сайте МЧС России по Ростовской области.

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На место трагедии был отправлен аппаратно-программный мобильный диагностический комплекс «СТРЕЛА-П».

«Мобильный диагностический комплекс позволяет проводить мониторинг состояния зданий для оценки степени поврежденности, а также прогнозировать динамику дальнейшего изменения технического состояния сооружения. В среднем, оценка состояния зданий занимает не более семи дней», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, на месте происшествия продолжают работать 20 специалистов- психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС.

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