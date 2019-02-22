Для строительства нового МФЦ запустили новую трансформаторную подстанцию

Торжественный запуск прошел в рамках выездного совещания в присутствии министра энергетики.

Об этом сообщил глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН:

«В рамках выездного совещания по проблемным вопросам нашего города Керчь посетили министр топлива и энергетики Вадим Белик и генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Максим Лойко. Руководители побывали на территории строительства нового Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в районе улицы Генерала Петрова. Торжественно была запущена в работу комплектная трансформаторная подстанция, которая обеспечит подачу электроэнергии на объект строительства».

Также с выездом на место были проработаны вопросы по приему владельцев дачных участков на абонентское обслуживание, намечен план работ Керченского РЭС по строительству трансформаторных подстанции, приемке сетей от кооперативов и строительства новых линий.

Читайте: Сергей Аксенов вернется в Керчь через 2 недели: итоги совещания (ВИДЕО)

Министр топлива и энергетики Вадим БЕЛИК торжественно вручил КРЭСу ключи от двух спецавтомобилей: автовышки и ямобура с манипулятором на базе автомобилей повышенной проходимости.

За последние полгода Керченский филиал получил 6 единиц техники. Что поможет строить новые объекты, оперативнее ликвидировать аварии и проводить реконструкцию сетей электроснабжения.