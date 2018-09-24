Для строительства «Тавриды» и Крымского моста привезли щебень из Абхазии

Абхазия начала поставку щебня в Крым, его планируют использовать при строительстве крупных инфраструктурных объектов полуострова. Риа Крым Новости сообщает, что об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» рассказал генеральный директор государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» Алексей ВОЛКОВ.

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«Мы из Абхазии привезли контракты и вот уже отправилось первое судно с щебнем из Абхазии. Это направление сейчас развивается. Щебень будет использоваться при строительстве федеральной трассы «Таврида», в перспективе рассматривается возможность применения и при возведении подходов к железнодорожной части Крымского моста».

Напомним, что в Крыму интенсивно ведется строительство четырехполосной трассы «Таврида» — будущей главной транспортной артерии Крыма, которая соединит восток и запад полуострова. Магистраль длиной 250, 75 км от Керчи до Севастополя будет включать в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Пропускная способность трассы составит 40 тысяч единиц транспорта в сутки. После завершения строительства трассы в четырехполосном исполнении проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя займет около двух часов. Проехать всю автотрассу до Севастополя можно будет менее чем за три часа.

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