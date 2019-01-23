Для трассы «Таврида» изымаются земельные участки

Принято решение изъять часть земельных участков у жителей Симферопольского и Кировского районов. Об этом говорится в опубликованном сегодня на сайте Правительства РК Распоряжении главы Крыма Сергея АКСЁНОВА.

В документе указано, что подобное изъятие земель производится в целях реконструкции и строительства трассы «Таврида» (дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь).

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В Распоряжении установлены сроки оповещения владельцев земель.

«В течение 10 дней со дня принятия Распоряжения обеспечить направление копий данного документа правообладателям изымаемых земельных участков посредством заказного письма с уведомлением о вручении. При отсутствии сведений об адресе владельца данный правообладатель считается уведомленным со дня публикации Распоряжения», — говорится в документе.