Для участия в «Боспорских агонах» в Керчь приехали представители 6 стран мира

Вчера в Керчи открылся международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны».

В этом году международный фестиваль проходит в городе уже в юбилейный 20 раз. Ежегодно в Керчь в качестве зрителей и участников праздника съезжаются представители не только со всей России, но и из других стран мира. Кто же приехал в этом году?

Как рассказала журналистам издания Крыминформ замминистра культуры Крыма Татьяна МАНЕЖИНА, в этом году участники «Боспорских агон» представляют Россию, Грецию, Казахстан, Германию, Беларусь и Израиль.

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Итого — 6 стран.

Напоминаем, что международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» стартовал в городе вчера, 8 июня. Фестивальные события продлятся до 13 июня. С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

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