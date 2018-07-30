Дмитрий МЕДВЕДЕВ: Крыму нужны новые автобусы и троллейбусы

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ провел совещание по поводу развития Крыма. Одной из важнейших задач он назвал обновление парка пассажирского транспорта.

Председатель правительства осмотрел новые автобусы, предназначенные для движения по Севастополю, но остался не удовлетворен их количеством.

«Парк нужно обновлять и довести его обновление до необходимого разумного уровня», — отметил он.

Однако каков именно «разумный уровень» автобусно-троллейбусной сети Крыма, премьер-министр не указал.

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Он также сделал акцент на обновлении учреждений культуры, образования и здравоохранения региона, однако самой, по мнению МЕДВЕДЕВА, ожидаемой крымчанами переменой должен стать именно общественный транспорт. Кроме того, премьер указал и на необходимость строительства дорог.

А что вы считаете «переменой первостепенной важности» в Республике Крым? На что власти должны обратить внимание в первую очередь? Делитесь своей точкой зрения в комментариях.

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