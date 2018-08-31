Дмитрий МЕДВЕДЕВ высказался о необходимости обновления всей инфраструктуры в Крыму

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил о том, что в Крыму необходимо обновить инфраструктуру. Об этом он сказал на совещании о расходах федерального бюджета на 2019-2021 годы в части программ развития регионов, передают РИА Новости.

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Он рассказал, что необходимо обновить всю существующую инфраструктуру: начиная от дорог и заканчивая энергокомплексом.

«Крым и Севастополь. По понятным причинам это — одна из самых объемных федеральных целевых программ в силу того колоссального отставания, которое произошло по известным историческим причинам. Речь идет, по сути, об обновлении всей инфраструктуры, дорог, энергокомплекса, инженерных коммуникаций и, конечно, о назревших социальных вопросах в строительстве детских садов, школ, решении проблем аварийного жилья, ремонте больниц, создании условий для людей, которые приезжают в Крым на отдых», — сказал Медведев.

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