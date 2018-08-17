До 30 августа должны быть организованы советы многоквартирных домов

По поручению Главы Республики Крым от 06.07.2018, если в жилом доме не создано товарищество собственников жилья и при этом в нем более четырех квартир, то собственники обязаны организовать совет многоквартирного дома. Это должно происходить на общем собрании.

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До 30 августа 2018 года жильцы многоквартирных домов должны провести общие собрания собственников, на которых будет решаться вопрос об избрании председателя многоквартирного дома, о чем проинформировать свою управляющую организацию.

Администрация Керчи информирует:

«Совет многоквартирного дома – это орган, выступающий в роли уполномоченного представителя интересов собственников помещений в многоквартирном доме и активно работающий с управляющей организацией. В совет дома должны входить активные и честные люди, которые обеспечивают реализацию решений общего собрания собственников помещений, формируют общественное мнение в доме, осуществляют общественный контроль жителей за деятельностью управляющей организации».

По всем вопросам, касающихся создания советов жители многоквартирных домов могут обращаться в свою управляющую организацию, а также а управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Керчи.

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